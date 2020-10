“Pepe” Mujica y Julio Sanguinetti renunciaron a sus cargos

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, renunció a su banca en el Senado y anunció su retiro de la vida política luego de leer una emocionante carta en el marco de una sesión especial.

“Hay un tiempo para llegar y otro para irse”, comenzó el exmandatario, y recordó sus épocas de detenido durante la dictadura militar, que lo tuvo secuestrado por doce años por ser el líder de la guerrilla conocida como Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

“Pasé de todo en la vida: estar seis meses atado con alambre, con las manos en la espalda; irme de cuerpo por no poder aguantar en un camión; estar dos años sin que me llevaran a bañarme, y tener que bañarme con un frasco. Y les quiero transmitir algo a los jóvenes: triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae”, expresó.

Mujica, de 85 años y quien fue presidente entre 2010 y 2015, aseguró que “lo echó la pandemia”. Además, ya había ocupado el cargo de diputado, de senador y de ministro. Ahora será reemplazado por el actual diputado Alejandro Sánchez, de 40 años.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me voy agradeciendo con hondos recuerdos y mucha nostalgia, me ha echado la pandemia”, manifestó.

No fue la única renuncia

En una emocionante e histórica sesión en el Congreso uruguayo, también presentó la renuncia a su banca el dos veces presidente del país vecino, Julio María Sanguinetti, referente del Partido Colorado y rival de Mujica en tiempos de activismo político.

Sanguinetti, quien tiene 84 años, gobernó entre 1985 y 1990, en la vuelta de la recuperación democrática en Uruguay, y luego fue electo para un segundo mandato desde 1995 hasta el año 2000. En 2019 fue candidato a presidente otra vez, pero, tras resultar derrotado en las primarias, fue electo como senador. Previo al golpe de Estado, Sanguinetti fue diputado y luego ministro de la nación.

Al finalizar la sesión, ambos expresidentes y rivales se estrecharon en un abrazo ante el aplauso del resto de los legisladores presentes en el recinto.