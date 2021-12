Bolivia: sancionarán con hasta 10 años de prisión a quienes no presenten el pase sanitario

A partir del 1 de enero el Gobierno boliviano sancionará con penas de hasta 10 años de cárcel a quienes no tengan el certificado de vacunación contra el coronavirus o un test que verifique negatividad.

Las autoridades exigirán a partir del 1 de enero la presentación del certificado de vacunación o la presentación de un test PCR negativo para poder viajar entre provincias y acceder a ciertos espacios, como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, hizo hincapié en que la medida "no es chiste" y enfatizó que las personas que no porten el pase sanitario o el test y den positivo podrán ser sancionadas por atentado a la salud pública con penas de uno a diez años de prisión.

Frente a las repercusiones que causó el castigo que traería el incumplimiento de la nueva medida, el viceministro aclaró que el Ejecutivo "no meterá en la cárcel a quienes no se vacunen". "Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen", aclaró Silva rueda de prensa, explicando que la inmunización es "universal, gratuita y voluntaria".

Mientras los nuevos contagios aumentaron en 25% en la última semana en La Paz, su alcalde, Iván Arias, autorizó las fiestas de año nuevo hasta las seis de la mañana delegando el control, de manera prioritaria, a los dueños de los locales y con el pedido de “no tomar bebidas de una sola copa” para evitar más casos. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa tras una reunión con los dueños de locales, restaurantes y bares, entre otros. La medida ocurre cuando el reporte epidemiológico semanal señala un incremento nacional del 13% de casos en relación a la anterior. “Ellos quieren ganar plata y nosotros queremos ganar seguridad y con el acuerdo todos ganan", expuso Arias, citado por la agencia estatal de noticias ABI.

El funcionario justificó su determinación en base a que en La Paz se vacunó hasta el 110% de las primeras dosis de la vacuna, "por lo que somos el municipio con más vacunados y más seguro”, se jactó. Añadió que los organizadores de las actividades de Año Nuevo se comprometieron a controlar el carnet de vacunación y a que la concurrencia sea de hasta el 75%.Más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación, esto es, el 38% de su población, y casi medio millón ya fueron inmunizados con la tercera dosis de refuerzo, según datos oficiales.