Bolsonaro anunció su retiro de la política en caso de perder

El clima político en Brasil sigue escalando a medida que se acerca la fecha de las elecciones. En la jornada pasada, el actual presidente, Jair Bolsonaro, confirmó que abandonará la política en caso de ser derrotado por Lula Da Silva. Las declaraciones las brindó en un podcast con comunicadores evangélicos y muchos periodistas locales lo tomaron como un intento de recuperar votos, dado que según las encuestas, el exmandatario Da Silva ganaría con comodidad. En estas estimaciones, Lula alcanzaría el 45% de los sufragios mientras que Bolsonaro estaría levemente por encima del 30%.

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, destacó el mandatario. Al mismo tiempo, también sostuvo estar arrepentido de haberse burlado de las víctimas de la Covid-19: “Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento”. En otro momento de la charla, aprovechó para hacer referencia a unos polémicos dichos sobre la llegada de su hija y la pérdida de “hombría” ante ese suceso. “Ahí metí la pata, es común que entre los hombres hablemos que cuando va a nacer un niño digamos si será consumidor o proveedor, una broma entre hombres, pero no hablo más esas cosas, mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje”, destacó.