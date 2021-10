Científicos piden al Gobierno británico medidas urgentes para evitar una nueva ola

El Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage) del Gobierno británico, le advirtió al primer ministro Boris Johnson que debe actuar ahora con las medidas del "Plan B", que incluye el uso de barbijos y el trabajo remoto, si quiere revertir el creciente aumento de casos de coronavirus que está afectando al Reino Unido para evitar una nueva ola.Los expertos dicen que si no se toman medidas rápidamente a medida que aumentan los casos, es posible que se necesiten reglas más duras más adelante.

Los consejos, que fueron publicados en las actas de una reunión del Grupo Asesor Científico, hacen hincapié en que trabajar desde el hogar sería la medida más efectiva, en comparación con el uso de máscaras y la introducción de los pasaportes de vacunas.Se advirtió que "cuanto antes se intervenga, se reducirá la necesidad de medidas más estrictas, disruptivas y duraderas".No obstante, a pesar del aumento de casos confirmados que se espera que se duplique en las próximas semanas, el Gobierno descartó por el momento promulgar las medidas del Plan B.

Este jueves los nuevos casos diarios de coronavirus en el Reino Unido superaron los 52.000, el nivel más alto desde julio, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales, que muestran que aproximadamente una de cada 55 personas en Inglaterra tuvo Covid-19 en la semana que terminó el 16 de octubre, un nivel visto por última vez a mediados de enero.Mientras tanto, una variante del coronavirus que desciende de la Delta, denominada como AY.4.2 o Delta Plus, que se detectó por primera vez en julio pasado, está bajo investigación por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

La variante Delta original sigue siendo dominante en el Reino Unido, representando aproximadamente el 99,8% de todos los casos, pero en la última semana, la nueva cepa representó aproximadamente el 6% de todos los casos de la variante Delta.Sin embargo, los expertos sostienen que hasta ahora no parece que esta variante cause una enfermedad más grave o haga que las vacunas actualmente implementadas sean menos efectivas. Según Jenny Harries, directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, los virus mutan con frecuencia y de forma aleatoria, y no es de extrañar que continúen surgiendo nuevas variantes a medida que avanza la pandemia, sobre todo mientras la tasa de casos sigue siendo alta.