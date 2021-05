Colombia de pie ante el aumento de impuestos

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria, tras tres días de protestas que continuaron esta madrugada con violencia en las calles de las principales ciudades, ante denuncias que la iniciativa era perjudicial para las clases medias y populares.

"He dado una instrucción muy clara al Ministerio de Hacienda para que dentro del tramite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, se haga consenso que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, organizaciones civiles y el sector privado", indicó el mandatario en un mensaje televisado.

Duque manifestó que con el nuevo texto, el Gobierno espera que la ciudadanía tenga "tranquilidad y certeza de que no habrá ningún tipo de preocupación", informó el diario El Espectador.

"En el nuevo documento no habrá IVA a los servicios públicos, no habrá IVA a la nafta, sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país", dijo sobre uno de los puntos más rechazados.

En relación con el impuesto sobre la renta, otro tema que generó las protestas, precisó que "las personas que hoy no pagan el impuesto no van a pagarlo, es decir no se va a ampliar la base".

La reforma tributaria, según la opinión del mandatario, busca "estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia de Colombia".

En paralelo a la transmisión del mensaje se produjeron protestas por tercer día consecutivo en varias ciudades de Colombia.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, por lo que son tres los fallecidos desde el inicio de las manifestaciones, de acuerdo a la información de la cadena Caracol.

Sin embargo, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes indicó que son al menos 14 los muertos por impactos de arma de fuego, información que no fue confirmada oficialmente.

La ONG denunció que "en las calles (de Cali) están asesinando a los manifestantes", según un comunicado que reprodujo el diario El Tiempo.

Esa ciudad fue hasta ahora el epicentro de las protestas y, ante esa situación, el Gobierno decidió militarizarla con la presencia de más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios Esmad, 1.800 policías, dos helicópteros y 60 motos.

En la capital Bogotá también hubo esta madrugada choques entre manifestantes y la fuerzas de seguridad que, según denuncian las ONGs locales, utilizaron armas de fuego para dispersar las protestas.

Por otra parte, Twitter eliminó una publicación del expresidente Álvaro Uribe por incitar a usar armas contra los manifestantes, en una violación a las reglas de la red social.

En el mensaje, Uribe apelaba al "derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad", lo que la red social consideró que "viola las políticas con respecto a la glorificación de la violencia".