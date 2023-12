Continúa el combate en el sur de Gaza

Durante la jornada pasada continuaron los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y la agrupación Hamás en Gaza. El Ministerio de Salud gazatí indicó que en el sur del enclave, un bombardeo israelí en Khan Yunis dejó seis muertos, donde además otras cinco personas perecieron en un ataque en Rafah. Al mismo tiempo, las brigadas Ezzedin Al Qasam, el brazo armado de Hamás, reivindicaron nuevos ataques con cohetes contra el sur de Israel. Desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, de acuerdo con el movimiento islamista, un total de 17.490 personas, en su mayoría mujeres y niños, fallecieron en los bombardeos y operaciones terrestres israelíes en Gaza.

En el sur de Gaza, donde el Ejército israelí concentra ahora sus mayores esfuerzos, se refugian casi dos millones de civiles desplazados, teniendo un territorio cada día más pequeño y exiguo. Israel estima que aún hay 138 rehenes retenidos en Gaza. Por su parte, Hamás confirmó que un rehén identificado como Sahar Baruch murió, difundiendo luego un video que muestra un cuerpo. El joven, de 25 años, había sido secuestrado en su casa del kibutz Be’erien, en el sur de Israel, y se cree que fue asesinado por la agrupación. “Todos los días vemos más y más terroristas muertos, más y más terroristas heridos y, en los últimos días, estamos viendo terroristas que se rinden. Esto es una señal de que su red se está desmoronando, una señal de que debemos aumentar la presión”, sostuvo el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi.

Estados Unidos vetó una resolución que pedía un alto el fuego

El pasado viernes, la resolución para pedir un “alto al fuego humanitario inmediato” presentada en la ONU fue vetada por Estados Unidos, principal aliado de Israel, lo que trajo muchas críticas. La resolución que pedía el cese del fuego, redactada por los Emiratos Árabes Unidos y que contaba con el apoyo de 100 países, tuvo 13 votos a favor, el voto en contra de Estados Unidos, que tiene derecho a veto por ser miembro permanente del Consejo, y la abstención del Reino Unido.

“Aunque Estados Unidos apoya una paz duradera, no respaldaremos una llamada al alto el fuego inmediato porque Hamás no está buscando ni una paz duradera ni una solución de dos estados”, indicó el representante adjunto de Estados Unidos, Robert Wood. “La inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los vetos de los estados miembros, en particular de Estados Unidos, los hacen cómplices de la matanza en curso”, le respondió por su parte en un comunicado la ONG Médicos Sin Fronteras.