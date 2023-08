Descubrieron nuevos volcanes junto a una isla de Italia

El Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) de Italia confirmó que fueron descubiertos tres volcanes submarinos junto a las costas sicilianas, lo que eleva a una quincena los situados en ese canal.

“Descubrimos seis volcanes en 2019, más los tres que acabamos de descubrir, pero ya había otros cinco o seis clasificados, esto es, unos quince volcanes submarinos”, explicó Emanuele Lodolo, experto en Geofísica.

Estos tres últimos “se encuentran a una profundidad variable de entre 100 y 400 metros, y el más cercano, a unos 7 kilómetros de la costa” sudoeste de Sicilia, dijo Lodolo, quien agregó que aún no pueden definir si representan un peligro para la población.

“Es como con los sismos, no tenemos capacidad de hacer previsiones, no podemos afirmar que no habrá una erupción. Lo importante es vigilarlos constantemen­te”, explicó.