Designan en Gabón a un líder para la transición

El próximo lunes, el general Brice Oligui Nguema se convertirá en el próximo presidente (de transición) de Gabón. Luego del golpe militar ocurrido días atrás en este territorio, los militares decidieron poner a la figura del general como el nuevo líder de este período.

Nguema, jefe de la guardia republicana, prestará juramento ante la Corte Constitucional, que será “restablecida temporalmente”. A través de un comunicado, el general instó a “todos los responsables de los servicios del Estado a garantizar la continuidad y el funcionamiento de todos los servicios públicos”. Al mismo tiempo, buscó “tranquilizar a todos los acreedores”, al asegurar que “se tomarán todas las medidas para garantizar el respeto de los compromisos de Gabón tanto en el plano externo como interno”.

Vale recordar que, el último jueves, la Unión Africana suspendió la participación de Gabón en la alianza. También, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, comentó sobre lo sucedido y lo relacionó con el golpe que también ocurrió en este continente hace un tiempo más largo, en Níger. “Naturalmente, los golpes militares no son la solución, pero no debemos olvidar que en Gabón hubo unas elecciones llenas de irregularidades”, sostuvo. A diferencia de lo que pasó posgolpe en Níger, Borrell confirmó que en esta oportunidad no hay planes de evacuación para los europeos. “No vemos riesgo de violencia”, sentenció.