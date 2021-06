Detectan en China el primer caso de gripe aviar en humanos

La Comisión Nacional de Salud de China (NHC) confirmó que hallaron el primer caso de contagio de gripe aviar H10N3 en humanos, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias, aunque marcaron que la propagación a gran escala es de un riesgo “muy bajo”.

Según el informe publicado, el caso se dio en la provincia de Jiangsu, en el este de China, sobre un hombre de 41 años que comenzó con fiebre y otros síntomas el pasado 23 de abril, que fue hospitalizado cinco días después tras un agravamiento de su estado.

El 28 de mayo, después de hacer análisis sobre la secuenciación genética del virus que lo había infectado, el paciente recibió el diagnóstico definitivo y se trataba de la nueva variante de gripe aviar, la H10N3, el primero en el mundo.

“No se han reportado casos humanos de H10N3 en el mundo, y el virus H10N3 entre las aves de corral es poco patógeno. Este caso es una transmisión ocasional entre especies de aves de corral y humanos, y el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo”, manifestaron desde la NHC en un comunicado.

Pasados los días, aseguran que el hombre enfermo mejoró y pudo recibir el alta. A la vez, las autoridades sanitarias del gobierno chino hicieron un control sobre sus contactos cercanos y aseguraron que no encontraron “anormalidades” de ningún tipo.

Si bien no dieron especificaciones sobre cómo se pudo dar el ­contagio, desde la NHC marcaron que “el virus H10N3 es un subtipo del que provoca la gripe aviar, procede de las aves y no tiene capacidad de infectar a los humanos de manera efectiva”.

Los expertos a los que consultó la agencia internacional EFE ratificaron que este es un caso aislado, dado que “el virus H10N3 no tiene la capacidad de infectar de manera efectiva a humanos”.

“Entre las aves, el H10N3 se propaga de manera similar a la gripe común o la Covid, a través de las pequeñas gotas que dispersan los animales en su respiración”, ­manifestó el subdirector del ­De­partamento de Biología Patógena en la Universidad de Wuhan, Yang Zhanqiu.

Sin embargo, la comisión realizó una convocatoria a los ciudadanos a evitar el contacto con aves muertas en el día a día y a tratar de no acercarse a las vivas. Así también pidieron cuidar la higiene alimentaria y a acudir inmediatamente a profesionales de la salud en caso de presentar síntomas como fiebre o problemas respiratorios.