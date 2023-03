Detuvieron a los responsables del incendio en México

Durante el día de ayer se confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas lograron detener a los responsables del incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez. Los apresados ya fueron presentados ante la Fiscalía y el presidente Andrés López Obrador ya aseguró que “no habrá impunidad” por las 38 muertes que causaron. “No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ni de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la impunidad”, remarcó, al tiempo que pidió que se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. “Vamos a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos”, agregó.

Vale recordar que, además de los 38 fallecidos, hubo 29 heridos, de los cuales algunos están en estado grave por este hecho que se desató la noche del pasado lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la urbe fronteriza con Estados Unidos.

El propio organismo precisó que en el centro había 68 personas mayores de edad, originarias de Centroamérica y Sudamérica. Una de las voces que también se pronunciaron sobre esta tragedia fue la de Amnistía ­Internacional, que sostuvo que esto se dio por las “crueles políticas migratorias que comparten México y Estados Unidos”.