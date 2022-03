Dos argentinos fueron atropellados por un patrullero en México

Dos jóvenes argentinos fueron atropellados por un patrullero de la policía mexicana cuando circulaban en moto. Ambos fueron hospitalizados en dos centros de salud de la isla de Cozumel.

Darian Stacco y Luz Arias se dirigían a una entrevista laboral en una moto alquilada cuando fueron embestidos por un móvil policial. La madre de Stacco, dijo que su hijo de 28 años está muy grave y que permanece internado en un hospital privado, pero que necesitan trasladarlo para que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

"Ya debería haber sido operado, tiene las costillas incrustadas en los pulmones, traumatismo de cráneo y fracturas en todo el cuerpo", contó a la prensa local, Mariana Paz, madre del joven. Y agregó: "Necesito traer a mi hijo ya a la Argentina".

La mujer aclaró: "El avión corre por nuestra cuenta porque ni el consulado argentino ni el mexicano te lo cubren". Por otro lado agradeció al consulado de Playa del Carmen y al sector legal de la clínica internado su hijo y pidió si alguien puede prestarles el dinero que necesitan y a cambio ofrecen como garantía de devolución un terreno que también está a la venta.

"La policía los llevó puestos en el aire y Darian sufrió el peor impacto. Luz, su amiga fue trasladada con alerta amarilla, si lesiones de gravedad, solo en una pierna, pero Darian, que tenía alerta roja, fue trasladado al hospital más cercano que es privado", contó.

El hospital le cobró a la familia 6 mil dólares diarios solo para mantenerlo allí, pero sin derivarlo al área de operaciones hasta tanto no pagara la suma requerida y, si no lo hacían, lo iban a trasladar a un hospital público que no contaba con las prestaciones necesarias para atender su situación.

La madre del joven también comentó que una persona de Tierra del Fuego ofreció un servicio de avión más accesible, pero dijo que se necesitan fondos de forma urgente. Mientras, en el Hospital Fernández ya tienen el diagnóstico y están a la espera de la llegada del joven para una cirugía urgente.

Para colaborar la familia difundió una cuenta bancaria

CBU: 2850593040095360664258. Banco Macro, titular Stacco Ricardo.

Mercado pago CBU: 0000003100014009771977

Alias: todos.por.darian.

Desde el exterior PayPal Email: [email protected]