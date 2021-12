Ecuador exige el pase sanitario

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó hoy que no impondrá un confinamiento pese al aumento de casos de coronavirus y a la detección de la variante Ómicron en el país, pero advirtió que se exigirá el pase sanitario a mayores de 12 años y convocó a la población a vacunarse para evitar más contagios.

"No va a haber confinamiento. Estas fiestas no queremos dañárselas, son fiestas de familia, pero mantenga la distancia social, use la mascarilla todo el tiempo, lávese las manos con frecuencia, use alcohol", recomendó el mandatario en rueda de prensa.

Agregó que "en los centros comerciales y en los lugares públicos se va a exigir el carnet de vacunación como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos".

La medida regirá desde el 23 de diciembre y se extenderá hasta el 23 de enero, previo a una evaluación de las autoridades sanitarias.

Lasso precisó que el 86% de la población ya cuenta con la primera dosis, mientras que el 76% ya completó la pauta de dos inyecciones. Además, 800.000 personas ya recibieron una dosis de refuerzo.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, indicó que se reducirá la concurrencia al 50% en restaurantes, centros comerciales, patios de comida, cines y gimnasios y exhortó a los municipios a suspender actividades en bares, prostíbulos y centros de convenciones para agasajos corporativos.

Ecuador suma 537.220 casos y 33.614 muertos desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales.