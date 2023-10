EE. UU. ampliará el muro en la frontera con México para frenar la ola migratoria

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves que ampliará el muro en la frontera sur para frenar la entrada de migrantes, una decisión que ha generado controversia y fue calificada de “retroceso” por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La ampliación del muro fronterizo representa un giro inesperado en la política migratoria de Biden, quien había suspendido previamente la construcción del muro al asumir el cargo y buscaba enfocarse en alternativas tecnológicas para garantizar la seguridad fronteriza.

Sin embargo, Biden argumentó que no puede evitar que se utilicen fondos destinados originalmente a la construcción del muro durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump. En esta línea aseguró: “El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Intenté (convencer a los republicanos del Congreso) que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron”, declaró el presidente demócrata, enfatizando que no es legalmente posible utilizar esos fondos para otro propósito.

El Departamento de Seguridad Interior estadounidense respaldó esta medida debido a la “necesidad aguda e inmediata” de “evitar entradas ilegales” en la frontera. El secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, argumentó que la construcción de “barreras físicas y caminos adicionales” es esencial para prevenir la inmigración ilegal.

La decisión de ampliar el muro fronterizo se produce en medio de la visita del secretario del Estado estadounidense, Antony Blinken, a México, donde se discute sobre migración y tráfico de fentanilo.

En respuesta, López Obrador expresó su desacuerdo y calificó esta autorización para la construcción del muro como un “retroceso”. El presidente mexicano sostuvo que es crucial abordar las causas fundamentales de la migración irregular en lugar de enfocarse únicamente en medidas físicas como el muro.

Para llevar a cabo esta ampliación en Texas, el gobierno de los Estados Unidos derogó una veintena de leyes y regulaciones federales, muchas de ellas ambientales.

La ampliación del muro fronterizo en el Valle del Río Grande se justifica por ser una zona de “elevada entrada ilegal”. Desde octubre de 2022 hasta principios de agosto, la patrulla fronteriza interceptó a más de 245.000 personas que intentaban ingresar al país por los puertos de entrada en ese sector.