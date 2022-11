El alcalde de Kiev habló sobre una posible evacuación

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, en las últimas horas hizo público el llamado a su población de acumular víveres en caso de que tengan que realizar una evacuación ante los continuos cortes eléctricos en la zona. “Pido a todo el mundo que comience a acumular agua potable, fuentes de alimentación de energía, comida y ropa de protección. En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema”, declaró el político ucraniano, dando a entender que ellos estiman que continuarán los ataques rusos sobre las centrales energéticas. De cara al invierno, las autoridades de Kiev están habilitando mil refugios con calefacción para civiles, estando la mayoría de ellos en centros educativos.

“Si no hay electricidad, no habrá agua ni alcantarillado. Por lo tanto, el gobierno y la administración de la ciudad ahora están tomando todas las medidas posibles para proteger nuestro sistema de suministro de energía eléctrica”, explicó el jefe del Departamento de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Kiev, Roman Tkachuk.