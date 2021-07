El Senado chileno aprobó el matrimonio igualitario

Con 28 votos a favor y 14 en contra, los senadores avalaron el proyecto de matrimonio igualitario que permite la adopción y la filiación en parejas del mismo sexo. El pasado 1° de junio, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, había anunciado públicamente la necesidad de que se tratara la iniciativa lo antes posible en el Parlamento. “Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en el país. He ido evolucionando, como lo han hecho tantas personas”, expresó en su momento. El proyecto ahora deberá ser tratado en Diputados tras la media sanción. De esta manera, Chile podría convertirse en el octavo país de la región en declarar el matrimonio igualitario, sumándose a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos.

La iniciativa había sido presentada durante la gestión de Michelle Bachelet en el año 2017. La presidenta de la Cámara alta, Yasna Provoste, al respecto señaló: “Queremos avanzar a un país que se juegue con otros valores, que avance en justicia y en erradicar toda forma de discriminación. Este es un proyecto en materia de derechos humanos, porque los derechos humanos no se defienden si es que me convienen o no. Quiero agradecer a toda la oposición”. Un fragmento de la iniciativa explica: “Se establece que, independientemente de si se trata de personas de igual o de distinto sexo, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos exista”.

Según un estudio, más del 65% de la población se mostró a favor de la normativa, y aunque la noticia se tomó con mucha alegría y como un avance importante para los derechos humanos, el sector conservador explotó en contra de la media sanción. “El matrimonio en su esencia es la unión entre un hombre y una mu­jer con la posibilidad de procrear, mientras que las relaciones del mismo sexo tienen una categoría distinta, porque no tienen esa opción de procrear”, expresó el senador José Ossandón.