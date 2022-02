Elecciones en Costa Rica: se elige al nuevo presidente

Este domingo, se celebran las elecciones generales en Costa Rica, los primeros comicios que se realizan en la región de América Latina en este 2022.

Es un día fundamental para los ciudadanos y ciudadanas costarricenses ya que se eligirá al nuevo mandatario que manejará los destinos del país. Además, los 3,5 millones de habitantes del país centroamericano elegirán a los 57 miembros que componen la Asamblea Legislativa.

El actual presidente Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, (PAC) no competirá en estas elecciones ya que la Constitución de Costa Rica no admite la reelección. Su candidato, Wélmer Ramos, no es considerado favorito por lo que posiblemente no haya continuidad en el gobierno central.

En unas elecciones marcadas por el impacto de la pandemia y la crisis sanitaria, se presentan 25 candidatos. Según marcan las encuestas, 19 de ellos no superan el 3%; en tanto, los demás candidatos no alcanzarían los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Por otro lado, estos comicios estarán marcados por la gran cantidad de electores indecisos que superaría el 30%.

Las encuestas son encabezadas por el expresidente José María Figueres del centrista Partido Liberación Nacional (con el 17,01% del apoyo ciudadano) y por la exvicepresidenta Lineth Saborío del democristiano Partido Unidad Social que le sigue con casi el 13 por ciento de intención de voto.