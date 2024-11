Escala la crisis en Bolivia y Evo Morales inició una huelga de hambre

Tras 20 días de protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sus seguidores, el exmandatario de Bolivia busca llegar a un acuerdo con el gobierno de Luis Arce para instalar mesas de diálogo.

“Para priorizar el diálogo voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el gobierno” instale “mesas de diálogo”, afirmó el exmandatario en una declaración a la prensa en la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba.

Además, “para que el diálogo sea viable, responsable y tenga resultados, pido la participación de organismos internacionales de países amigos”, añadió el exmandatario.

El líder indígena enfatizó la urgencia de suspender los bloqueos para prevenir un “derramamiento de sangre”, después de que las tensiones entre sus seguidores y las fuerzas de seguridad se intensificaran en las últimas horas.

Morales también pidió a sus simpatizantes “evitar la violencia, proteger la economía nacional y atender las necesidades de los bolivianos”.

En tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció a “grupos armados” que podrían ser afines a Evo Morales, los cuales tomaron tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba.

Mientras tanto, la crisis económica se agrava con inflación y desabastecimiento que golpean al país, con pérdidas de $1.700 millones.

“Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas”, manifestó Arce a través de la red social X.

“Puedes arrestarme, espero que no me maten, por favor. He estado muchas veces preso, no tengo miedo, pero no saldré de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir”, concluyó Morales en referencia a Arce.

Tras anunciar la huelga de hambre, Morales propuso a sus seguidores un cuarto intermedio en los cortes de ruta, pero los dirigentes de las organizaciones que lo respaldan rechazaron la propuesta y aseguraron que los bloqueos continuarán.