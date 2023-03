Escocia define a su nuevo primer ministro

Luego de ocho años al frente del gobierno y del Partido Independentista Nacional Escocés, de forma muy inesperada Nicola Sturgeon dejó el cargo el mes pasado. Ahora, Humza Yousaf, ministro regional de Sanidad, fue elegido para ocupar el cargo vacante. Con la política de mantener la línea progresista de la ex primera ministra, logró el respaldo de los más de 70.000 afiliados del partido. En esta carrera hacia el poder, que tuvo una duración de cinco semanas, compitió contra otros dos legisladores escoceses, la ministra de Finanzas saliente, Kate Forbes, de 32 años, y la exministra de Seguridad Ash Regan, de 38. Así, obtuvo 26.032 votos que representaron el 52,1% de la votación, mientras que Forbes ocupó el segundo lugar, con el 47,9%.

Yousaf, de 37 años, es un político de origen asiático y musulmán y podría convertirse en el primer mandatario no blanco en ocupar el cargo en Escocia. De igual forma, antes de que se produzca esto, el político deberá esperar la aprobación del Parlamento.

“Al igual que dirigiré el espacio en interés de todos los miembros del partido, no solo de los que me votaron, dirigiré Escocia en interés de todos nuestros ciudadanos, sea cual sea su filiación política. Me siento como el hombre más afortunado del mundo por estar aquí como líder del partido. Un partido al que me uní hace casi 20 años y que quiero mucho”, afirmó el propio Yousaf.

En lo que refiere a su carrera política, fue ministro de Relaciones Exteriores en 2012 bajo el mandato de Alex Salmond. En 2018 fue ascendido a secretario de Gabinete de Justicia, y después de las elecciones del Parlamento escocés de 2021, fue nombrado ministro del Gabinete de Salud y Atención Social.

La renuncia de Sturgeon produjo importantes quiebres dentro del partido, a pesar de ser el encargado de llevar las riendas del país durante los últimos años. Uno de los ejes claves para el próximo primer ministro será el relacionado con el referéndum por la independencia del país, algo por lo que la ex primera ministra se mostró muy a favor. El Partido Independentista busca una nueva votación luego de la llevada a cabo en 2014, cuando el 55% de los escoceses se pronunció en contra.