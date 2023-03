Estado de emergencia en Kuwait por un derrame de petróleo

La Kuwait Oil Company (KOC), una empresa petrolera estatal, ha declarado un estado de emergencia en el oeste del país debido a un derrame de petróleo. Aunque no se ha especificado el tamaño o la causa del derrame, el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Administrativos de KOC, Qusay al Amer, ha asegurado que no ha habido víctimas y que no se han detectado gases tóxicos en el lugar.

El incidente ha ocurrido en tierra, lejos de las zonas residenciales, y los equipos de KOC están trabajando para contener la fuga.

KOC es una de las principales productoras de petróleo del mundo y es la única empresa autorizada para gestionar las operaciones de exploración y producción de crudo y gas en Kuwait.

Actualmente, Kuwait produce 2,7 millones de barriles de petróleo al día como miembro de la OPEP. El país depende en un 90% de las ventas de crudo al exterior.

En 2017 se reportaron dos manchas de petróleo en la costa de Kuwait y hace dos años hubo un incendio en el campo de petróleo de Burgan, que causó heridas a dos personas.