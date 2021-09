Estados Unidos trabaja en la regulación de criptomonedas estables

La criptomonedas estables mueven actualmente más de 120.000 millones de dólares en el mundo y son las más utilizadas para la compra y venta de otros activos digitales como Bitcoin y Ether. Por ese motivo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trabaja actualmente en una regulación de esos activos.

Puntualmente, según fuentes de ese Departamento, los funcionarios del Tesoro prestan especial atención a cómo se procesan y liquidan las transacciones de monedas estables -conocidas como stablecoins, por su nombre en inglés-, si eso cambia según las condiciones del mercado y si es posible que estas operaciones sean una amenaza para la estabilidad financiera.

En ese sentido, la preocupación de los funcionarios radica en que ventas generalizadas de criptoactivos puedan amenazar la estabilidad financiera ya que por su vinculación con el dinero fiduciario pueda desencadenar una crisis que pueda escalar peligrosamente rápido.

Asegurar que los inversionistas puedan mover dinero de manera confiable dentro y fuera del mercado cripto es una de las principales preocupaciones de los funcionarios que elaboran un marco de políticas que se publicará en las próximas semanas.

Actualmente hay más de US$ 120.000 millones en stablecoins en circulación, según CoinMarketCap, entre las que se destacan Theter, que tiene más de US$ 68.000 millones en capitalización de mercado y USD Coin, con casi US$ 30.000 millones en valor