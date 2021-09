Vietnam aprobó el uso de la vacuna cubana Abdala

Vietnam se convirtió en el primer país en aprobar para uso de emergencia la vacuna cubana Abdala. "A partir de una evaluación rigurosa del expediente de la vacuna Abdala, la Autoridad de Control de Medicamentos de Vietnam emitió el Autorizo de Uso de Emergencia del inmunógeno cubano", informó por Twitter BioCubaFarma, un grupo estatal de instituciones científicas cubanas.

Por su parte el gobierno vietnamita comunicó: "El Ministerio de Salud aprobó la vacuna Abdala basada en la necesidad urgente del país para combatir a la Covid-19", la urgencia se debe a que el país atraviesa un fuerte rebrote de la variante Delta. A su vez, en el mismo comunicado afirmaron que Cuba enviará una gran cantidad de dosis y transferirá la tecnología necesaria para desarrollar el fármaco también localmente.

Horas después de ese anuncio, el presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc aterrizaba en La Habana para una visita oficial de tres días, durante los cuales se reunirá con su par Miguel Díaz-Canel y realizará una visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, autor de Abdala, según medios locales citados por la agencia de noticias AFP.

Cuba es el único país latinoamericano que desarrolló completamente su propia vacuna y Abdala no es la única, también están la Soberana 02, cuyo uso de emergencia ya fue aprobado en Irán en julio, y Soberana Plus.

Según informes científicos cubanos, tanto Abdala como Soberana 02 tienen una eficacia superior al 90% contra la aparición de síntomas de la enfermedad, por lo que varios países de la región, incluida Argentina, ya expresaron su interés.