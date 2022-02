Fuerzas militares estadounidenses desembarcan en Polonia

En medio de la controversia entre Rusia y los países europeos que integran la OTAN, que tiene como columna vertebral a Ucrania y el temor a una posible invasión desde Moscú, un avión que transportaba tropas estadounidenses aterrizó en el aeropuerto de Rzeszow- Jesionska, Polonia.

No obstante, no estuvo claro de inmediato cuántas tropas habían llegado a Polonia, pero el avión de transporte militar de la US Air Force Boeing C-17 que aterrizó en Jesionska “está diseñado para lanzar por aire a 102 paracaidistas y su equipo”, según el sitio web de la fuerza aérea norteamericana. Asimismo, Washington refuerza a sus aliados de la OTAN en Europa del Este como contraofensiva a la acumulación militar rusa en la frontera con Ucrania y que involucra a más de 100.000 soldados.

Por su parte, el Pentágono informó que alrededor de 1.700 miembros del servicio, principalmente de la 82° División Aerotransportada, se desplegarían desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia. “Nuestra contribución nacional aquí en Polonia muestra nuestra solidaridad con todos nuestros aliados aquí en Europa y durante este período de incertidumbre sabemos que somos más fuertes juntos”, explicó el general estadounidense, Christopher Donahue.