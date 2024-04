Horror en Australia: un hombre mató e hirió a varias personas en un shopping de Sídney

Un estremecedor ataque mortal en un shopping de Australia conmocionó al mundo, aunque las autoridades descartaron que se haya tratado de un ataque terrorista como el ocurrido hace algunas semanas en Rusia. Es que un hombre entró corriendo pasadas las 15 al centro comercial de Bondi Junction y atacó con un enorme cuchillo a varias personas. De ellas, seis murieron y otras tantas quedaron con heridas, entre ellos un bebé de nueve meses. El atacante resultó muerto tras ser abatido por una mujer policía que entró sola al centro y logró dar con el atacante, a quien le disparó.

Según los medios australianos, se trata de la peor matanza en masa en el Estado desde el incendio de un hogar de ancianos en 2011, cuando 11 personas murieron en un ataque incendiario. En los primeros momentos de la investigación, la comisionada de Policía, Karen Webb, dijo que manejaban la teoría de que el atacante podría ser un hombre de 40 años conocido por la policía. “Si en realidad es la persona que creemos que es, entonces no tenemos miedo de que esa persona tenga una ideación. En otras palabras, que no se trata de un incidente terrorista”, afirmó. “Estamos seguros de que no existe ningún riesgo continuo y que estamos tratando con una persona que ya falleció”, aseveró Webb, quien también marcó que el caso “podría haber sido mucho peor”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó los hechos como “devastadores”. “Trágicamente, se han reportado múltiples víctimas y los primeros pensamientos de todos los australianos están con los afectados y sus seres queridos”, agregó.