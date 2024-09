Israel bombardeó los cuarteles centrales de Hezbollah en Beirut

En medio de una escalada de tensiones en la región, las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo una serie de ataques en los suburbios del sur de Beirut, según informaron los medios estatales libaneses, lo que provocó fuertes explosiones en la capital. El blanco de la operación fue la sede central de Hezbollah, ubicada en el barrio de Dahiya.

En las redes sociales se viralizaron rápidamente imágenes y videos de enormes explosiones, enormes columnas de humo negro sobre la ciudad. Hasta ayer se desconocía si el secretario general del grupo terrorista, Hassan Nasrallah, había sido abatido en los bombardeos.

La televisión Al-Manar de Hezbollah dijo que cuatro edificios quedaron reducidos a escombros por la explosión, tan poderosa que sacudió ventanas y casas a unos 30 kilómetros al norte de Beirut. Como represalia, Hezbollah lanzó misiles contra la ciudad de Safed, en el norte de Israel

“Hace unos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preciso contra el cuartel general central de la organización terrorista Hezbollah que sirvió como epicentro del terror de Hezbollah”, sostuvo Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en una breve declaración en video.

“El cuartel general terrorista de Hezbollah fue construido intencionadamente bajo edificios residenciales en el corazón de Beirut como parte de la estrategia de Hezbollah de utilizar escudos humanos”, añadió.

Vale destacar que el nuevo ataque ocurrió tras el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, donde expresó que "Israel debe derrotar a Hezbollah.. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Pregúntense cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares”.

Además, aclaró: “Hezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población. No estamos en guerra contra el pueblo de Líbano, estamos en guerra contra Hezbollah”.