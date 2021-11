La cuarta ola avanza en Alemania de la mano de la “pandemia de los no vacunados”

El responsable de la cartera de Salud alemana, Jens Spahn, la­mentó que las normas de prevención contra el coronavirus “no siempre se apliquen como se debe”, y advirtió que “las camas en los servicios de cuidados intensivos vuelven a escasear”. El país cuenta con un 66,8% de la población inmunizada.

“Actualmente estamos vivien­do una pandemia esencialmente de no vacunados, y es masiva”, dijo Jens Spahn. “La cuarta ola de la pandemia avanza, como lo temíamos, porque el número de personas vacunadas no es suficiente”, corroboró Lothar Wieler, presidente del organismo de control epidemiológico alemán, el Instituto Robert Koch (RKI). El responsable lamentó que las reglas de acceso a los lugares públicos no siempre se apliquen como se debe.

El ministro Spahn pidió a las regiones, que son las que tienen competencia en materia sanitaria, que endurezcan las reglas para los no vacunados en caso de repunte de los contagios, prohibiéndoles por ejemplo el acceso a algunos lugares públicos o ­exigiéndoles un test de diagnóstico negativo, que son caros en el país. “No se trata de acoso” contra los no vacunados, sino de “evitar una saturación del sistema sanitario”, expresó en tono alarmado el funcionario.

El ministro agregó que desearía acelerar las vacunas de re­fuerzo, aconsejadas por ahora a los mayores de 70 años, seis meses después de haber completado el primer ciclo.

Desde un comunicado, Angela Merkel expresó su preocupación ante las cifras de los últimos días y se mostró “muy apenada” al ver que “entre dos y tres millones de alemanes de más de 60 años no se hayan vacunado aún”. Además, dijo que “estamos haciendo todo lo posible, pero simplemente hay gente que se niega a vacunarse”, finalizó

Según las cifras del RKI, un 66,8% de la población, es decir, 55,6 millones de personas en ­Alemania, están totalmente ­va­cunadas.