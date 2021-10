La defensa insiste en que si se decide su extradición a EEUU, Assange podría suicidarse

La defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mantuvo este jueves ante la justicia británica su posición acerca de que el activista podría suicidarse si es extraditado a Estados Unidos, pese a las garantías de la justicia norteamericana de que no permanecerá aislado en una prisión de alta seguridad o que incluso podría ser recluido en su país natal, Australia.

Aitor Martínez, el abogado español del periodista acusado por EEUU de espionaje y filtración masiva de documentos clasificados, por los que puede ser condenado hasta 175 años de cárcel, explicó al medio Télam que los argumentos presentados por el gigante norteamericano no tienen validez jurídica para obtener su extradición.

En el segundo de los dos días de audiencia de apelación ante el Alto Tribunal de Londres, el equipo legal de Assange pidió a la corte que se mantenga la decisión previa de una jueza, que rechazó la demanda de extradición basándose en el riesgo de que Assange, de 50 años, se quitará la vida si era encarcelado en un centro estadounidense.

Tras estas dos jornadas, la audiencia entró en cuarto intermedio “tal vez por tres o cuatro semanas”, en que se conocerá la decisión, aseguró Martínez a esta agencia.El letrado volvió a descartar la validez legal del reclamo presentado por el abogado que representa al gobierno estadounidense, James Lewis, quien aseguró que si fuera extraditado, Assange no será sometido a medidas especiales ni estará detenido en el temido centro penitenciario de muy alta seguridad ADX Florence, en Colorado, conocido como "Alcatraz de las Rocosas".

Tras citar otros casos de extradiciones a EEUU precedidas por promesas luego incumplidas, Martínez preguntó: “¿Alguien piensa que Assange no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad o se le aplicaría un tratamiento penitenciario durísimo? Estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo a revelaciones recientes en la prensa norteamericana”. “Hablamos de la persona que publicó Vault 7, un paquete de información sensible de la CIA sobre intromisiones sistemáticas en los dispositivos tecnológicos de los ciudadanos, causando un gran impacto en la agencia. ¿De verdad pensamos que el establishment de inteligencia no someterá a Assange a un trato inhumano al llegar allí?”, insistió.

El letrado agregó que “la representación de Estados Unidos centró la segunda parte de su intervención en criticar los informes emitidos por los médicos que evaluaron a Assange”, pero “simplemente atacaron verbalmente esos informes, sin rigor empírico o científico alguno, tratando de desacreditar en su intervención lo informado por reputados expertos del mundo de la medicina”.Assange decidió no presentarse a la audiencia de hoy tras haber seguido la de ayer por videoconferencia desde la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres, donde está desde 2019.