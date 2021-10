Reino Unido: aumento de casos de Covid-19 pese a la alta tasa de personas con anticuerpos

Los casos de coronavirus en el Reino Unido siguen siendo altos, a pesar de que nueve de cada 10 adultos tienen anticuerpos contra el virus, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS),El martes pasado el Gobierno británico informó 40.954 nuevos contagios y 263 fallecidos producto de la Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta de decesos diarios por la enfermedad desde el 3 de marzo pasado.En el período de la semana que comienza el 27 de septiembre, en Inglaterra, se estima que el 92,2% tiene anticuerpos; en Gales, es del 90%, en Irlanda del Norte, del 90,8%; y Escocia, es del 91,3%.

Según la ONS, los anticuerpos están aumentando en los adultos más jóvenes, pero hay una pequeña disminución en las personas de mayor edad.Esta tasa ligeramente más baja no significa que las personas no estén protegidas, sino que tienen un nivel de anticuerpos más bajo.Si bien el primer ministro Boris Johnson descartó nuevas medidas para bajar el número de casos, sus ministros estarían reflexionando sobre esos planes, sobre todo en las escuelas, donde las tasas de contagio son más altas.En ese sentido, los directores de salud pública locales podrían pedir a los alumnos de las escuelas en Inglaterra que usen barbijos si las tasas de infección son altas en su área.

El requisito de usar tapaboca en las aulas se eliminó en mayo durante la reducción gradual de las restricciones del confinamiento.A principios de este mes, un hisopado en más de 100.000 personas mostró que las infecciones en Inglaterra aumentaban entre los menores de 18 años, pero disminuían entre los de 18 a 55.Por otro lado, según la cadena de televisión Sky News, hay grandes preocupaciones entre los trabajadores del NHS, como se conoce al sistema público de salud, sobre el impacto que podría tener la obligatoriedad de las vacunas en la dotación de personal.Las vacunas podrían ser obligatorias para el sector a partir del próximo mes, según ha dejado entrever el ministro de Salud, Sajid Javid.

La Asociación Médica Británica (BMA) dijo que, con alrededor de 93.000 vacantes sin cubrir, el NHS no puede permitirse perder el personal que no quiere vacunarse.Alrededor de 100.000 trabajadores del NHS no están completamente inmunizados. Chaand Nagpul, presidente del consejo de BMA, dijo que la institución apoya plenamente el lanzamiento de la vacuna del coronavirus y, dada su efectividad, es importante que todos los trabajadores del NHS estén vacunados, excepto aquellos que no pueden hacerlo por razones médicas.

"Sin embargo, existe una distinción importante entre creer que todo trabajador de la salud debe estar vacunado y defender las vacunas obligatorias; esto tiene sus propias implicaciones legales, éticas y prácticas que deben tenerse en cuenta. La amenaza para el personal que rechaza la vacuna de perder su trabajo también es motivo de gran preocupación", afirmó."Con la grave escasez de mano de obra que aflige al NHS y las 93.000 vacantes sin cubrir, cualquier reducción en los trabajadores de la salud podría ser devastadora para los servicios a los pacient