La derecha chilena anticipó su respaldo al nuevo texto constitucional

La oposición chilena ya definió que respaldará la propuesta de nueva Constitución, mientras que el oficialismo aún no dio a conocer la postura que tendrá en la votación que se realizará el próximo lunes en el Consejo Constitucional, el órgano encargado de elaborar el texto de la nueva carta magna y en el que la derecha tiene mayoría.

“Me he dedicado a estudiar, a ver qué es lo que voy a hacer y yo voy a votar a favor, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto y la verdad es porque creo que, además, este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país”, manifestó la alcaldesa del municipio capitalino de Providencia, Evelyn Matthei, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI). “De tal manera, he puesto en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor”, añadió.

El segundo proceso constitucional en Chile generó distintos roces entre oficialismo y oposición, debido a la aprobación de varias enmiendas “polémicas”, que para el oficialismo significan “retrocesos” en distintas materias.