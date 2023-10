El primer ministro sostuvo que “no tenemos nada que ver con esta guerra”

El primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, confirmó que su país dejará de darle armas a Ucrania para que utilice en lo que es el conflicto bélico que mantiene con Rusia. De esta manera, aseguró que dará apoyo únicamente “humanitario y civil”. “Entendemos la ayuda a Ucrania únicamente como humanitaria y civil. No suministraremos más armas a Ucrania. La guerra en Ucrania no es la nuestra, no tenemos nada que ver con esta guerra”, declaró el político que ocupa el cargo tras ganar las elecciones a finales de septiembre. “El cese inmediato de las operaciones militares es la mejor solución para Ucrania. La Unión Europea debería pasar del papel de proveedor de armas al de artesano de la paz”, finalizó.