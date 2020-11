La experiencia de Diego en los Emiratos Árabes

Como director técnico, Diego Maradona trabajó en la Argentina, México y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En el país de Oriente Medio pasó por dos equipos: Al Wasl y Al Fujairah.



A pesar de estar en un destino diferente al acostumbrado, el Diez siguió siendo el Diez. En 2017, dirigiendo al Al Fujairah, al finalizar el primer tiempo de un encuentro clave, el equipo del “Pelusa” caía 0-2, lo que “era tremendo”. “Un malestar en el vestuario había y entraron los jeques árabes como locos y querían imponer. Diego se calentó y les decía que dirijan ellos. Hasta que dice que acá las decisiones las tomaba él y que íbamos a dar vuelta el partido”, relató el argentino Danilo Carando en charla con el medio Cultura del Gol.



Mientras que para recordar otras de las anécdotas que se conocen del Diego junto a los jeques es necesario referirnos a la boda de Dalma, una de sus hijas.



El astro debió ausentarse a la celebración ya que el jeque dueño del Fujairah FC le prohibió viajar y le advirtió que si arribaba a la Argentina despediría a todo el plantel.



Lejos de su país natal, la admiración por el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 no cesaba.



Entre el 2011 y 2012, época en la que se desempeñaba como técnico del Al Wasl, “Maradona salía a hacer las compras con una túnica y se vendaba las manos para que no le reconocieran los tatuajes. Cuando se dieron cuenta que era él por cómo caminaba no pudo salir más”, manifestó tiempo atrás, en diálogo con el programa radial Enganche, Mariano Donda, dirigido por Diego.



Por último, al repasar el paso del 10 por los EAU, es valioso recordar que, en el marco del cuadragésimo segundo aniversario de la independencia del país, Maradona se vistió de jeque al llevar puesto un thobe, típica túnica local. Allí, el exentrenador cantó y bailó música de los EAU.