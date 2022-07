La OMS declaró la emergencia mundial por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó ayer su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ya afectó a casi 17.000 personas en 75 países.

“He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS, en una rueda de prensa. Asimismo, aseguró que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.

Como los casos de viruela símica continúan aumentando en todo el mundo, la organización se vio obligada a declarar esta emergencia de salud pública de interés internacional, ya que ahora el brote cumple con los criterios para tal declaración. Según Adhanom Ghebreyesus, la disposición ayudará a acelerar el desarrollo de vacunas e impulsará la implementación de medidas para limitar la propagación del virus.

De igual forma, la OMS está emitiendo recomendaciones que espera lleven a los países a tomar medidas para detener la transmisión del virus y proteger a las personas en mayor riesgo. “Este es un brote que se puede detener con las estrategias correctas en los grupos correctos”, concluyó.

“Es un llamado a la acción, pero no es el primero”, consideró, por su parte, Mike Ryan, responsable de emergencias de la organización, quien sostuvo que espera que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad.

Desde principios de mayo, cuando se detectó por primera vez la viruela sísmica fuera de los países africanos donde es endémica, la enfermedad afectó a más de 16.836 personas y más de 70 países, según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) hasta el 22 de julio.

En la Argentina se confirmaron 13 casos de viruela del mono hasta el 14 de julio, de los cuales 12 presentaron antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas, según informó el Ministerio de Salud.

La enfermedad se manifiesta primero como fiebre alta y progresa rápidamente a una erupción cutánea, con formación de costras. La mayoría de las veces es benigna y, se suele curar de manera espontánea después de dos o tres semanas.

“La viruela del mono está fuera de control, no hay ninguna razón legal, científica o sanitaria para no declarar una emergencia de salud pública de magnitud internacional”, dijo en Twitter en las últimas horas Lawrence Gostin, experto estadounidense en derecho de la salud pública y director del Centro de Derecho de la Salud de la OMS. A su vez, Tedros había expresado “su preocupación” por el aumento del número de casos de viruela del mono el jueves durante la apertura de la reunión del comité de emergencia de expertos que estudian si el brote actual de la enfermedad amerita o no el nivel de alerta máxima.

Aprobaron la vacuna

Cabe recordar que hace 48 horas, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la extensión del uso de una vacuna contra la viruela para luchar contra la propagación de la viruela del mono.

“El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó extender el uso de la vacuna Imvanex para incluir la protección de los adultos contra la viruela del mono”, informó la entidad europea en un comunicado. Originalmente, la Imvanex, producida por la danesa Bavarian Nordic y aprobada por la Unión Europea en 2013, fue desarrollada para prevenir la viruela, pero por la similitud del virus de la viruela símica con ella, fue autorizada la extensión de su uso en esta coyuntura.