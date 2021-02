La primera vacuna elaborada en América Latina avanza a paso firme

El Instituto Finlay de Vacunas de Cuba confirmó que en marzo entrará en fase 3 la vacuna contra el coronavirus “Soberana 02”.

El desarrollo de los científicos cubanos es el más avanzado en Lati-noamérica y será probado de manera masiva a partir del mes próximo, cuando inicien los ensayos en unas 42.600 personas.



Por primera vez, un fármaco elaborado en América Latina alcanza esa instancia de pruebas. No obstante, la isla tiene a su vez adelantados otros tres desarrollos: “Soberana 01”, hecha también por Finlay; y “Mambisa” y “Abdala”, producidas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.



El titular del organismo estatal que desarrolló la vacuna, Vicente Vérez, confirmó que mientras se aguarden los resultados de la fase 3 solo en La Habana, en abril comenzarán a fabricar el primer lote de alrededor de 100.000 dosis. No se trata solo de demostrar las esperanzas depositadas en “Soberana 02” sino de replicar lo que hicieron otros laboratorios del mundo, que se adelantaron a producir las vacunas cuando aún no habían concluido los ensayos de fase 3.



Según detalló la autoridad, Cuba tiene la capacidad tecnológica para producir 100 millones de dosis de “Soberana 02”, una cifra que no solo alcanzará para cubrir las necesidades de los más de 11 millones de cubanos sino que además podrá satisfacer la demanda de otros países.



Al respecto, Vicente Vérez fue más allá al señalar que, una vez aprobada, todos los extranjeros que lleguen a la isla y quieran vacunarse, podrán hacerlo: “No somos una multinacional donde el propósito financiero es la razón número uno, nuestro fin es crear más salud”, dijo.



El anuncio acerca del inicio de la fase 3 de ensayos se realizó en el marco de una reunión virtual de la Organización Panamericana de la Salud. Allí, la autoridad sanitaria cubana destacó que la vacuna mostró “gran seriedad” en sus etapas de estudio II A y II B, y también una respuesta inmune potente. “Igualmente induce memoria de larga duración de esa respuesta inmune que, además de producir anticuerpos, hace que estos duren”, precisó Vérez.



Por último, el titular del Instituto Finlay de Vacunas adelantó que los científicos cubanos analizan el uso de una tercera dosis con acción de refuerzo, a fin de lograr inducir respuesta inmune de neutralización viral.