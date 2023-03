La ultraderecha arremete contra el gobierno de España y el presidente los expuso

La ultraderecha en España buscó, aunque sin éxito, avanzar contra el gobierno del izquierdista Pedro Sánchez en el Parlamento con una acción que solo logró exponer sus intenciones de acrecentar su campaña política y replicar lo ocurrido en otros países de Europa, como Italia.

Es que el partido Vox, pese a saber que no contaba con los votos (tiene solo 52 bancas), intentó avanzar con una moción de censura para correr al presidente del gobierno. “Nadie nos va a arrebatar la esperanza de que un puñado de españoles escuchen lo que van a escuchar, sin atender a traducciones torticeras. No podemos degradarla más de lo que ustedes lo han hecho. No se puede rebajar más la dignidad de esta legislatura”, dijo el líder de ultraderecha, Santiago Abascal.

Lo curioso es que, de haberlo logrado, proponían que asuma Ramón Tamames, un dirigente de 90 años que se formó en el Partido Comunista, enfrentó a la dictadura de Franco y formó una coalición de Izquierda.

Luego, el presidente Sánchez tuvo su momento para expresarse y aprovechó para exponer las intenciones de Vox de utilizar esta medida como parte de la campaña electoral y de ese modo poder hacer crecer su cantidad de bancas y jurisdicciones bajo su poder.

Por eso, el presidente cuestionó que el partido “se esconda detrás de un candidato de circunstancias” para hacer un “show parlamentario”, en referencia a Tamames, a quien le criticó “blanquear con su candidatura a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres y niega la evidencia del cambio climático”.

“Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical”, dijo el presidente del gobierno que cargó contra el derechista Partido Popular (PP), principal formación de oposición, que dijo que se abstendrá en la votación de mañana.

El mandatario aprovechó su intervención en el Congreso, en una oportunidad política, para graficar ante sus interlocutores cómo sería un Gobierno del PP con Vox. “Mencionen alguien algo sustantivo que hayan hecho en las cortes, una, en favor de la convivencia. Una sola”, exigió Sánchez.

“Están en contra de que haya 90.000 sanitarios más, de que se ha aumentado el SMI, del que son beneficiarias sobre todo las mujeres, de la reforma laboral, del ingreso mínimo vital... de todo eso están en contra ¿Y si hubiera triunfado su primera moción de censura, cómo estaría hoy España?”, se preguntó.