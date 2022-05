López Obrador declaró que no irá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a algún país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio si el anfitrión, Estados Unidos, excluye a algún país, en referencia a la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela queden fuera del encuentro, y en tal caso enviaría a una representación gubernamental en su lugar.

“Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, citado por la agencia de noticias cubana Prensa Latina.

El mandatario explicó que se trataría de un mensaje de protesta, dado que no desea que “continúe la misma política en América” y desea “en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

Altos funcionarios estadounidenses expresaron la semana pasada que Washington descarta invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, porque considera que “no respetan la Carta Democrática” de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el continente “no estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando; pero no excluyendo a nadie, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie”, enfatizó López Obrador.