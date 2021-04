Los líderes mundiales se comprometen a trabajar a favor del planeta

Las autoridades de 40 países abrieron ayer la primera jornada virtual de la Cumbre del Clima convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, en la cual los líderes mundiales expresaron su compromiso para afrontar la crisis ambiental.



En el Día de la Tierra, Biden replicó sus intenciones de reducir a la mitad las emisiones de gases contaminantes para 2030. “Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, el costo de la inacción sigue aumentando“, expresó el mandatario.



En la Cumbre del Clima de ­Glasgow 2020, que debió ser suspendida por la pandemia de coronavirus, los países tendrían que haber presentado planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero más duros que los planteados en el marco del Acuerdo de París. Hacia fines del año pasado, solo 75 de los casi 200 países que firmaron el tratado habían recortado estos valores.



“Hacer frente a este momento es más que preservar nuestro ­planeta”, sostuvo Biden, quien ­destacó la importancia de ­“pro­porcionar un futuro mejor para todos nosotros”. Si bien el gesto del líder demócrata fue destacado por sus pares internacionales, el compromiso sigue siendo más bajo que el de la Unión Europea, que un día antes de la Cumbre acordó reducir sus emisiones netas de dióxido de carbono “al menos” un 55% para 2030.



Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó su rol de orador para pedir colaboración conjunta en el tema. “Rusia está genuinamente interesada en impulsar la cooperación internacional para buscar más soluciones efectivas al cambio climático, así como a todos los demás desafíos vitales”, expresó.



De acuerdo a lo señalado por Putin, Moscú está preparada para ofrecer un cierto número de proyectos colectivos que beneficien a las empresas extranjeras y nacionales que deseen invertir en tecnologías limpias.



Durante la Cumbre, el líder ruso se comprometió a “reducir significativamente el volumen acumulado de emisiones netas” para 2050 en Rusia, aunque no brindó proyecciones concretas.



Quien sí se animó a plantear sus objetivos específicos fue Jair ­Bolsonaro. El actual presidente de Brasil aseguró que su país tiene como objetivo reducir las emisiones en un 37% para 2025, una meta más que ambiciosa, teniendo en cuenta que se trata de uno de los seis países que más gases de efecto invernadero producen en el mundo.



A lo largo de su mandato, Bolsonaro no se había mostrado a favor de las políticas ambientalistas. En este sentido, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó que, bajo el poder del líder ultraderechista, el gigante sudamericano se había convertido en un “paria”. “Brasil tiene que volver a convivir con el resto de las naciones como un socio activo en las cuestiones ambiental y climática, dando el ejemplo y no como un paria”, señaló.



En el Día de la Tierra, Lula elogió la decisión de Biden de convocar a la cumbre internacional sobre el cambio climático. “La iniciativa del presidente Joe Biden de realizar la cumbre de líderes sobre el clima cierra un período de negacionismo, es un gesto que nos permite retomar la esperanza en el diálogo, en la razón y en el futuro de la humanidad”, agregó.



Por último, el presidente chino, Xi Jinping, que gobierna el país más contaminante del mundo, afirmó que la república oriental “avanza con firmeza por un camino de desarrollo verde” y prometió alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2060.