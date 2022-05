Ucrania está recibiendo ayuda monetaria y armamentística de diferentes naciones del mundo, pero sus reservas no ven este beneficio. Los soldados en entrenamiento y esperando su despliegue se quejan de las pobres condiciones que viven. Un teniente ucraniano denunció a través del periódico The Times de Reino Unido la corrupción del gobierno de Ucrania.

Este militar aseguró que los soldados de las reservas no tienen ningún deseo de permanecer en el ejército, están listos para volver a sus casas o irse del país. La desilusión de los combatientes se debe a la corrupción de su gobierno. Los suministros y armamentos destinados a las reservas no llegan, a menudo estos soldados pasan hambre, frío y suelen tener equipos antiguos o defectuosos.

‘’Nuestras armas son viejas ametralladoras soviéticas que no disparan. No había instructores, no había entrenamiento normal de tiro’’ dijo el teniente al medio británico. La realidad es que el presupuesto del ejército marca que a las reservas se les entrega suministros pero estos no llegan. Al estar fuera del frente y de los centros de atención de los medios de comunicación global, estos combatientes se vuelven el blanco de la corrupción fácilmente.

Esta situación de abandono y desprecio a su causa ya provocan que los soldados que esperaban luchar por su país piensen que irse de la nación o simplemente esperar que los soldados rusos toquen a su puerta.