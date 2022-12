Luis Lacalle Pou sentó su postura: “Uruguay tiene vocación de abrirse al mundo”

Con un marco de discusiones en relación a cómo abordar las relaciones internacionales comerciales, se llevó a cabo la LXI reunión del Mercosur y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou sentó su postura ante el plenario.

Ante sus pares del organismo, el mandatario aseguró no querer hablar de “ruptura”, pero sí dejó en clara la idea de que quiere “abrirse al mundo”.

“Con muchísimo respeto, acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro, hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones”, dijo en su discurso durante la LXI Cumbre de jefes de Estado que se celebra en Montevideo, antes de entregar la presidencia pro tempore al presidente Alberto Fernández.

Si bien había tensiones previas por las negociaciones iniciadas por el gobierno uruguayo para insertarse en el Acuerdo Transpacífico, todos pudieron expresar sus posiciones de manera firme y concreta.

“Había muchas hipótesis de que esta reunión del Mercosur iba a generar más conflicto; nadie se tomó un avión para venir a nuestro país en el día de hoy para generar más conflictos”, apuntó el mandatario uruguayo, al tiempo que puso paños fríos y señaló que “todo el mundo vino a buscarle la vuelta”.

En ese tono, agregó que su país “necesita y tiene vocación de abrirse al mundo” y aclaró que “por supuesto que si vamos en grupo es mucho mejor”.

“Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países vamos a tener mucho mayor poder negociador. Eso es lo que buscamos, pero no estamos dispuestos a quedarnos quietos", dijo Lacalle Pou, quien ofició de anfitrión.

En relación a la zona de alcance del Mercosur, sostuvo que “es una región que exporta inteligencia, conocimiento, cada día más” a lo que sumó la necesidad de que estos ingresen al mundo “con igualdad de oportunidades con aquellos que no pagan aranceles con las grandes potencias”.

“La propuesta es que se termine el acuerdo con la Unión Europea (UE), sobre el cual hemos tenido una visión crítica, no por la actitud del Mercosur, sino porque hemos recibido por parte de la UE elementos que estarían complejizando esta situación. No podemos estar 25 años para firmar un acuerdo, no es serio, por eso pretendemos seguir ampliando las posibilidades de Uruguay”, sostuvo.

Para Brasil, el Mercosur ahora “es más eficiente”

En la última participación del gobierno de Jair Bolsonaro en el Mercosur, su vicepresidente, Hamilton Mourao, fue en representación de Brasil y aseguró que el organismo “ahora es más eficiente y productivo”, algo que “fue posible” por el trabajo conjunto.

“Estoy convencido de que el Mercosur es ahora más eficiente y más productivo, y que solo dará resultados si se mantiene vivo y con credibilidad ante nuestras poblaciones”, indicó. A ello agregó que Brasil está dispuesto a debatir “diferentes modalidades de negociación, observando los tratados fundamentales y las reglas del consenso”, ya que “los problemas derivarían de decisiones individuales”, por lo que “es necesario conservar la fluidez del comercio entre nosotros”.

“Fuimos a América Central y el Caribe y finalmente concluimos acuerdos con países extra zona como la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), y en 2022 logramos concluir negociaciones con Singapur”, enumeró.

Para Mourao, “se logró que el Mercosur estuviera conectado al mundo y generara un crecimiento económico moderno, con reglas sencillas” y dijo que “debe estar comprometido con la entrega de beneficios concretos a ciudadanos que viven en el bloque”.

Paraguay califica como “fundamental” el proceso de integración

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también fue uno de los presentes en la cumbre en Montevideo y en su alocución llamó a profundizar la integración del Mercosur, como así también “administrar” la tensión que impera en el bloque “para poder salir con mayor fortaleza”.

“Hemos pasado los momentos más duros y desafiantes de nuestro proceso de integración. Habla el presidente del único país que fue temporalmente suspendido del bloque y, sin embargo, estamos convencidos de que este proceso de integración es fundamental y estratégico para el desarrollo de nuestros pueblos”, dijo.

En su análisis marcó que la invasión rusa a Ucrania “generó un debate” y “mayor interés en los líderes europeos en diversificar sus aliados estratégicos en el mundo” y dijo que “hoy el mundo va a mirar con mucho más interés” las energías limpias y el potencial en la materia.