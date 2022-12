Advierten por un posible cierre masivo de bares en Reino Unido

Cientos de bares y cervecerías podrían llegar a cerrar definitivamente en el Reino Unido en caso de que la ayuda gubernamental que reciben para pagar la energía se vea cortada. Desde el sector empresarial coinciden en que pueden llegar a presentar pérdidas de más del 20% si no obtienen más subsidios. La información se da a conocer luego de un relevamiento que realizó una consultora después de que los políticos deslizaran la idea de que desde abril próximo ya no brindarían más ayuda para pagar las facturas de luz para este sector. El informe mostró que los costos de la energía eran actualmente la mayor amenaza para su viabilidad y serían aún más letales cuando el plan de ayuda concluya. “Las recientes conmociones económicas de la Covid- 19, el Brexit y la guerra en Ucrania han ejercido una presión sostenida sobre las empresas. El sector de pubs y cervecerías se enfrenta a una combinación de aumento de los costos (principalmente de energía, pero también de materias primas y salarios) y una caída de la demanda, ya que los consumidores reducen sus gastos ante las graves presiones del costo de vida”, detalla el relevamiento.

“Estamos luchando con nuestras facturas, pero también con nuestros clientes, por lo que estamos siendo presionados en ambos extremos. Incluso hemos comenzado a ofrecer comida gratis para animar a los clientes a entrar y comprar bebidas. No saber lo que se nos cobrará mes a mes es increíblemente aterrador, este no es solo nuestro negocio sino también nuestro hogar, pero estamos a merced de nuestros proveedores de energía. Si es tan malo ahora, me da miedo pensar cómo será cuando termine el plan de alivio de energía en abril”, remarcó Gemma Gardener, dueña de uno de los tantos bares existentes en Reino Unido. Su opinión, reflejan los medios locales, es la reinante entre los empresarios que intentan divisar qué sucederá y qué herramientas podrán tener para revertir la situación. De esta manera, este es otro de los tantos sectores que se está viendo directamente influenciado por la recesión y la inflación que presenta el Reino Unido. “Instamos al gobierno a que considere seriamente el impacto que tendrán los costos energéticos vertiginosos no solo en las empresas que tienen que pagarlos, sino también en las comunidades en las que están integradas y a las que sirven en todo el Reino Unido. Estas cifras pintan una imagen cruda y muy sombría de lo que vendrá”, remarcó por último Emma McClarkin, directora ejecutiva de la Asociación de Pubs y Cervecerías Británica.