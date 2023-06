Lula pidió a Europa “dejar la arrogancia”

En su viaje por Europa para avanzar con el pacto económico que conecte al bloque de 27 países de ese continente con el Mercosur, el presidente de Brasil, Lula da Silva, exhortó ayer en París a los países centrales a dejar de lado la “arrogancia” para poder avanzar con el acuerdo.

En una rueda de prensa en un hotel de París, Lula comentó “dos puntos esenciales” que están planteando dificultades: la renuencia de Francia a abrir su mercado agrícola a esos países sudamericanos, y la de Brasil a abrir su industria.

"Me parece normal que Francia intente defender su agricultura, y puede ser un punto de más dificultad”, pero “deben entender que Brasil no puede abrir la mano en las compras gubernamentales” de material industrial, porque en ese caso “la posibilidad de fortalecer la industria nacional es cero, y la posibilidad de que pequeños y medianos empresarios produzcan para que el Estado les compre es cero. Así que no es posible”, argumentó.