Lula volvió a cargar contra el accionar de Israel

En medio de su gira por África, desde Egipto el presidente de Brasil, Lula da Silva, volvió a referirse a las acciones que está llevando adelante el gobierno israelí de Netanyahu contra el pueblo de Palestina. Tras reunirse con su par egipcio, Abdelfatah Al Sisi, le comentó a la prensa que Israel no está cumpliendo ninguna de las medidas de la ONU. “El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la situación de Israel y Gaza. Lo único que se puede hacer es pedir paz ante los medios, pero me parece que la premisa de Israel es no cumplir con ninguna decisión tomada por las Naciones Unidas”, expresó Lula.

Por otra parte, el presidente también ratificó en su discurso la decisión de acompañar a Sudáfrica en la denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, tras catalogar como “injustificable” la avanzada israelí en Franja de Gaza. “Brasil fue un país que condenó enérgicamente a Hamas en el ataque a Israel y el secuestro de cientos de personas. Y los condenamos y calificamos el acto de acto terrorista. Pero no hay explicación para el comportamiento de Israel, bajo el pretexto de derrotar a Hamas, matando mujeres y niños, algo que nunca se ha visto en ninguna guerra que yo tenga conocimiento”, indicó. “Es urgente establecer un alto el fuego definitivo que permita la prestación de ayuda humanitaria sostenible y sin obstáculos y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Brasil se opone estrictamente a los intentos de desplazar por la fuerza al pueblo palestino. No habrá paz sin un Estado palestino, que viva al lado de Israel, dentro de fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente”, agregó.

Sumado a esto, a su vez agradeció al presidente Al Sisi el trabajo diplomático de Egipto para la liberación de civiles brasileños de Gaza ante la invasión israelí. Además, del encuentro se supo que ambos acordaron unir esfuerzos para generar la paz en esta región del mundo. Luego de su paso por Egipto, Lula continuará hacia Etiopía, donde participará de la cumbre de la Unión Africana en Adis Abeba.