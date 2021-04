Muestran imágenes de la cámara corporal del expolicía acusado de la muerte de George Floyd

El brutal asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía, ocurrido el 25 de mayo de 2020, ha impactado al mundo entero. Este miércoles, fueron reveladas por primera vez las imágenes de la cámara corporal que llevaba el expolicía Derek Chauvin, acusado de la muerte de Floyd. El video fue presentado por la Fiscalía ante el tribunal que actualmente juzga el caso.

En las imágenes, se observa como Chauvin llega al lugar del hecho en un patrullero y se acerca a otros agentes, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, que están intentando meter a Floyd en un vehículo de la Policía. Durante el forcejeo, la cámara se suelta y cae debajo del auto.

No se llega a ver el momento en el que el ex agente vuelve a colocar la cámara en su pecho pero en las imágenes aún no reveladas, se lo puede ver hablando con un testigo al final del incidente, a quien explica que tienen que "controlar a este hombre porque es un tipo grande" y añade que parece que Floyd "ha tomado algo".