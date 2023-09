No hubo firma de convenios entre Rusia y Corea del Norte

La reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, no incluyó firma de acuerdo alguno, algo que no estaba previsto que ocurriera, aseguró este viernes el Kremlin. “No se firmó ningún acuerdo y no estaba planeado firmar ninguno” durante la visita que realiza a Rusia el líder norcoreano desde el martes, declaró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov a los periodistas, en medio de sospechas de Estados Unidos de que Rusia quiere comprar armas a Pyongyang para el conflicto de Ucrania.

En su reunión, el presidente ruso, Vladimir Putin, y Kim Jong-Un se regalaron mutuamente un rifle, obsequios considerados simbólicos dados los temores de Occidente. Putin elogió el “futuro fortalecimiento” de las relaciones entre los dos países, citando las “perspectivas” de cooperación militar a pesar de las sanciones internacionales contra Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles.

El Kremlin confirmó este jueves que Putin había aceptado “gustosamente” la invitación del líder norcoreano para viajar a Corea del Norte, sin precisar la fecha del viaje. Asimismo, como parte de su cronograma de actividades en Rusia, Kim Jong-Un visitó el viernes por la mañana una fábrica aeronáutica en el Extremo Oriente del país.

Lejos de calmar las aguas por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, el dirigente norcoreano auguró en la reunión una gran victoria del ejército ruso. “Estamos convencidos de que el ejército ruso y el pueblo ruso obtendrán sin duda alguna una gran victoria en la lucha sagrada para castigar la reunión del mal”, dijo el dirigente coreano. ”Nuestra visita llega en un momento en que se está produciendo una feroz confrontación en la escena internacional entre el progreso y la reacción, la justicia y la injusticia”.

En ese sentido, Kim reiteró un profundo convencimiento “de que el heroico ejército ruso y el pueblo serán brillantes herederos de la tradición de la victoria (...) en los frentes de la operación militar especial” rusa en Ucrania.