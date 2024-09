Nueva alerta del presidente de Ucrania en la ONU

En el segundo día de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó sobre posibles nuevos ataques rusos contra centrales nucleares de su país. “Putin está buscando otros métodos para quebrantar el espíritu ucraniano. Una de ellas es atacando nuestra infraestructura energética. No puede haber paz justa sin Ucrania”, declaró el mandatario, que luego agregó: “Si Rusia causa un desastre nuclear, la radiación no conocerá de fronteras”. Por otra parte, en otro lapso de su discurso, aseguró que Ucrania “quiere la paz como ningún otro país”, criticando las posturas de Brasil y China principalmente, quienes entiende que no se están “apegando” a la fórmula de paz propuesta por ellos mismos. “Son planes de arreglo poco entusiastas que dejan el conflicto congelado”, sostuvo.