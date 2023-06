Otra explosión en China: Cuatro fallecidos en el estallido de una acería

Una gran explosión en una acería de China terminó con la vida de cuatro personas. Además, cinco personas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Todo ocurrió este jueves por la mañana en la fábrica Yingkou Iron and Steel Co., Ltd. en Yingkou, al este de la capital, Beijing, en la provincia de Liaoning.

Alli fue que por razones que aun se desconocen se dio un impactante estallido que dejó 4 muertos y cinco heridos.

Las causas están siendo investigadas, sin embargo, las primeras hipótesis lanzan que podría haber sido una avería en uno de los equipos que desembocó en la explosión.

Cabe destacar, que hace menos de 12 horas se produjo otro terrible episodio en un restaurante de la ciudad de Yinchuan, que estalló producto de un escape de gas. En dicha ocasión, murieron 31 personas.