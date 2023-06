Guillermo Pfening revela detalles de Planners

El talentoso intérprete Guillermo Pfening estrena Planners en Star+, en donde encarna a Andy, un ambientador que se sumará al nuevo emprendimiento de organización de eventos de Malena (Celeste Cid) tras separarse de su pareja y socio (Gonzalo Valenzuela). Con él hablamos para saber más detalles de su gran presente, con series aquí y en España, películas por estrenar y las ganas de seguir apostando a una profesión que siempre, siempre, tuvo en sus objetivos.

—Antes de hablar de la serie Planners, me gustaría preguntarte, ¿cuándo supiste que querías ser actor?

—Inconscientemente era algo que estaba porque era siempre un poco el que se prestaba para hacer los personajes en las fiestas del colegio, en el jardín, inclusive hacía los personajes femeninos también los hacía yo porque las nenas no lo querían hacer y después hubo como una negación ahí porque empecé a jugar al tenis y supuestamente ir a hacer teatro era de maricones y no sé qué, una cosa que había en una sociedad bastante conservadora en la que fui criado y después de grande volví, volví a eso que se ve que estaba ahí.

—Y más allá de trabajar de actor, ¿cuándo realmente te diste cuenta de que lo eras?

—Al principio dudaba también, no sé si también estudiar otra cosa. Creo que cuando hice Nacido y criado, que fue una película que hice con Pablo Trapero, que fue un poco: “Bueno, me parece que lo puedo hacer, que me gusta”. Y bueno, después de esa película hice un montón de otras cosas más.

—Y ya estaba, no ibas a volver al tenis cuando ya tenías en la mira la actuación...

—No, profesionalmente no jugué más al tenis.

—Planners habla de la organización de eventos y fiestas a partir de un emprendimiento del cual tu personaje es parte, y como estamos hablando de eventos y celebraciones, ¿recordás la fiesta más horrible a la que fuiste?

—Cuando era chico fui a un casamiento, me acuerdo, era muy aburrido, del pueblo donde soy, Marcos Juárez, en la Sociedad Italiana, la fiesta era arriba y abajo estaban los cines, y como estábamos aburridos mi papá me dice: “Bueno, vayan al cine”. Eran ya las diez de la noche. Entonces nos metimos al cine, nos dejaron entrar y estaban proyectando Atrapadas. Y termine viéndola, todas mujeres ahí, teniendo sexo, todo en la cárcel.

—¿Qué edad tenías?

—Ocho, nueve.

—¿Y volvieron y contaron lo que presenciaron en esa sala de cine?

—Después le conté todo lo que había visto.

—¿Y qué te dijo?

—Se quería matar.

—Bueno, vamos a Planners, ¿qué fue lo que más te gustó del personaje en el momento que te convocaron para participar?

—Primero, me gusta cómo se viste Andy. Se viste tan bien como yo hoy, por ejemplo. ­Después, me gustó que sea alguien que venga a ponerle, no sé si los puntos, pero que no sea ni tan simpático ni tan fácil al principio. Hay algo de ser un poco el mala onda, el seco, que había algo de eso que me parecía interesante. Y ­después todo el devenir que tiene, porque bueno, es un personaje que arranca la verdad, desde el capítulo fuerte 3, 4 arranca y tiene toda una historia, una historia que tiene que ver con la paternidad, una historia que tiene que ver también con una enfermedad con la que ­convive, bastante interesante también y como que tiene muchas aristas para transitar. Es ­difícil hablar de una primera temporada sin hablar de una segunda. En la primera nos ­presentamos mucho, es como bueno, nos ­mostramos esto. Hay algo de eso, de cómo se plantea la sexualidad, que me parece ­interesante.

—Estamos hablando de la primera temporada, pero vos ya grabaste la segunda. ¿Cómo es para un actor volver a un personaje? ¿Es la primera vez que te pasa?

—Yo, en general, no solamente en Planners, en segundas temporadas es algo muy nuevo para nosotros, porque tal vez se han hecho en el sistema más de antes, de televisión de aire, segundas temporadas de novela, pero a mí me está tocando ahora hacer segundas temporadas de este proyecto y de otros. Y está buenísimo porque es eso, es seguir desarrollando y creciendo el personaje y la historia. Y a veces las primeras temporadas son más de presentación, de situaciones. Entonces en las segundas temporadas ya sabés los ingredientes que tenés, entonces a veces también son más arriesgadas de alguna manera, siento eso.

La vuelta de la ficción nacional

—Planners marca también la vuelta de las producciones locales, ¿cómo vivís esto?

—A mí lo que pasa es que me gustaría que se conserve, pero siento que es algo que cada vez va para otro lado. Por un lado, está bien, está bueno el trabajo que generan las plataformas y a la vez es tanto que siento que a veces nos mareamos y te marean un poco, y tanto para ver que también siento que vivimos un poco una burbuja de gran explosión de muchos contenidos después de la pandemia, que es como si fuera la etapa adolescente de las plataformas y ahora viene la etapa de adulto. Ahora vamos a ver realmente hasta dónde, cuánto trabajo es y poder compararlo con otras cosas. Pero sí, en Argentina hay un montón de gente muy idónea para hacer ficción y está buenísimo que haya trabajo. Ojalá que haya más.