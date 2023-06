El drama amoroso de Jujuy Giménez

La modelo y conductora eligió grabar un video para expresar todo su dolor, tristeza y decepción luego de enterarse de la infidelidad de parte de su novio, el polista Bautista Bello. Ocurre que se filtró y se conoció en video en el que se ve al muchacho a los besos en un boliche en Brasil. Vale recordar que Sofía “Jujuy” Giménez se encuentra en Barcelona por cuestiones laborales.

Y fue allí que se enteró a través de imágenes que circularon por las redes de este tristísimo hecho. “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, comenzó diciendo ella, claramente muy afectada por toda la situación. A lo que agregó: “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo (...). Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”. Luego también explicó que se encuentra allí por trabajo y que no podía, por ahora, brindar mayores detalles.

Con lágrimas en los ojos cerró su dramático mensaje: “Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, tengo mi celular explotado, el WhatsApp. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”. Esta no es la primera crisis que atraviesa la pareja, dado que hace muy poco habían tenido un impasse. Pero probablemente sea el fin de la relación.