Sigue en pie la guerra entre Piqué y Shakira

Durante diez años, Shakira y Gerard Piqué compartieron sus vidas y además se instalaron en el viejo continente para vivir su matrimonio y además fundar una familia con dos hijos en común.

Todo marchaba sobre ruedas y así sucedió por una década. Con esfuerzo y perseverancia cada uno puso cosechar su siembra en lo que respecta a sus carreras profesionales, pero también disfrutaron de la casa, los niños y la vida transcurrida. Sin embargo, en muchas ocasiones surgieron rumores de crisis y distancia, pero aun así siempre volvían a elegirse.

En un momento dado, los rumores se hicieron cada vez mas fuertes y así fue que Shakira, la cantante colombiana, decidió emitir un comunicado que fue dado a conocer por una empresa de comunicación donde confirmaba que la separación era un hecho y que pedían una manta de paz por sus hijos que eran menores de edad, buscaban respetar sus identidades.

Sin prisa, pero sin calma, el pedido fue tenido en cuenta, aunque por poco tiempo, porque hubo una escena de coberturas periodísticas que hicieron guardias para poder captar a los famosos, y en ocasiones estaban los chicos.

El lío mayor sucedió cuando el hombre fue descubierto en compañía de una joven universitaria llamada Clara Chía que trabajaba como recepcionista en un club nocturno que era propiedad de un amigo suyo. Allí se los vio de los más acaramelados que nunca, aunque él no estaba divorciado ni había dejado el hogar en común.

La relación creció sin cesar hasta una convivencia rápida, un compromiso y fuertes rumores de casamiento que quedaron descartados en los últimos días por los mismos protagonistas.

La guerra entre Shakira y Piqué siguió en la corte por la división de bienes, el pago de una deuda que mantienen con el fisco español y la tenencia de los chicos. Lo primero que acordaron fueron la repartija de las propiedades, y pagaron parte de la fortuna para que cese el juicio que le deben al Estado y respecto a los niños ahora viven en Miami con su mamá. Además, disfrutan de tiempo con su padre que viaja muy a menudo a verlos.

Hoy se pelean porque se casa el hermano del deportista, que le pidió a la cantante unos días más para que sus hijos puedan asistir a la festividad familiar, pero solo recibió un no como respuesta. Sucede que la mujer no quiere que los herederos compartan tiempo con la nueva novia de su padre y esto está marcado en una de las cláusulas que tienen dentro del poder que firmaron. Así ella determina quién puede estar cerca de los menores de edad y con quiénes conviven cuando no permanecen a su lado.