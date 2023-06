Nacho Palau habla sobre sus hijos

Miguel Bosé y el artista plástico Nacho Palau estuvieron juntos por 30 años, y allí decidieron convertirse en padres por lo que subrogaron un vientre para convertirse en padres de dos pares de mellizos. Cada uno es padre biológico de dos de los niños.

Pero como no todo lo que brilla es oro, la pareja decidió ponerle punto final a la historia de amor y los mellizos se quedaron separados.

Por un lado, los hijos de Palau viven en España, mientras que Miguel se mudó a México con sus dos herederos. La guerra judicial inició porque el artista quería que fueran criados juntos mientras que el otro desconoce este deseo. Así Diego y Tadeo están con Bosé mientras que Telmo e Ivo con Nacho que recién se recupera de un cáncer de pulmón. Allí asumió la derrota judicial y las paces fueron un hecho porque pudo ver a todos los niños y hasta a su exmarido en plena recuperación.

Luego del pleito que fue perdido por Palau, pasó por un reality show llamado Sobrevivientes donde declaró que amaba a Bosé y a los chicos.

Además, esbozó: “Todo el mundo ha oído decir a Miguel que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas. Que la Justicia me reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible me parece incongruente. Los niños se quieren como hermanos que son, somos papá Miguel y papá Nacho”.

Asimismo, recalcó: “Se van haciendo mayores y oyen campanas en el colegio. Yo les escurro un poco el bulto. Los niños creen que viven separados porque papá Miguel tenía que trabajar en México y alguien se tenía que ir con él”.

Por otro lado, no tuvo ninguna piedad en calificar a Bosé como dictador: “En la educación de nuestros hijos, todo se tenía que hacer como él decía. Era complicado. No me enamoré de ese Miguel en absoluto. Miguel debería haber sido un poquito más humilde. No siempre tiene que ser todo como tú quieres”.