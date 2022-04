Paraguay ya no pide certificado anti-Covid

El vecino país de Paraguay ya no solicitará el certificado que demuestre no estar contagiado de coronavirus para cruzar sus fronteras, según anunciaron las autoridades del gobierno.

En declaraciones radiales, la titular de la Dirección General de Migraciones, Ángeles Arriola, señaló: “Es correcto decir que se flexibilizó el ingreso de las personas no vacunadas, teniendo en cuenta lo que ocurre hoy aquí y a nivel mundial. Se puede presentar el PCR negativo de 48 horas antes de ingresar al país”.

“Ya no es un requisito obligatorio, pero no es excluyente. Hoy tenés otra opción. Pero, si no estás vacunado te hacés el PCR”, agregó la funcionaria, quien aseguro que se trabaja en un sistema para digitalizar los datos de quienes estén vacunados.

Este anuncio llega justo un día después de que el gobierno decidiera poner fin a todas las restricciones que se habían implementado por la pandemia.