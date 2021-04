Perú descarta atrasar las elecciones por la pandemia

El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, descartó la opción de atrasar las elecciones presidenciales, previstas para el 11 de abril, por el actual contexto de crisis sanitaria y señaló que la fecha se mantendrá como estaba prevista.



“Se han triplicado puestos de votación, se han tomado todas las precauciones del caso, se está informando claramente a toda la ciudadanía sobre cómo votar con seguridad y el 11 de abril tendremos elecciones indefectibles”, especificó el mandatario.



La consulta de la prensa llegó luego de que Chile confirmara que atrasaría las votaciones, previstas para el mismo 11 de abril, dado que la situación sanitaria no lo permite y hay varias regiones confi­nadas.



“Las situaciones de Perú y Chile son distintas. Chile se encuentra en una situación mucho más complicada. En segundo lugar, en Chile las elecciones no son elecciones, son para tener una asamblea constituyente”, justificó Sagasti.



Además, el presidente peruano destacó la colaboración entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar “un proceso electoral limpio”.



En solo diez días, unos 25 millones de peruanos saldrán a las calles para efectuar la votación en los centros habilitados y, como el voto es obligatorio, si no concurren habrá multas que van de los 12,5 a los 25 dólares.



Perú ya superó el millón y medio de ciudadanos contagiados, de los cuales más de 51.000 fallecieron producto de la enfermedad pandémica. Sin embargo, los actos de campaña política se desarrollan con normalidad, lo que alertó a las autoridades sanitarias.